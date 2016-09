Noodbevel bij azc in Oude Pekela

OUDE PEKELA - Burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela heeft woensdagavond een noodbevel afgekondigd voor een gebied rondom het asielzoekerscentrum (azc) in Oude Pekela (Groningen).

Door ANP - 15-9-2016, 0:11 (Update 15-9-2016, 0:34)

Op Facebook was woensdag een oproep geplaatst aan ,,een ieder die het ook zat is dat de azc'ers hun gang maar kunnen gaan'' te verzamelen op het parkeerterrein bij restaurant de Pekelahof in Oude Pekela. Dat ligt niet ver van het azc aan de Hooiweg.

Er hadden zich ongeveer honderd mensen verzameld, volgens de politie vooral kijkers. Onder de aanwezigen werd geflyerd voor een demonstratie zaterdag. De politie ging in gesprek waarna de mensen vertrokken. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Volgens de burgemeester is na recente incidenten in Oude Pekela ,,waarbij asielzoekers of vreemdelingen uit het azc waren betrokken een zekere mate van maatschappelijke onrust ontstaan''. Het besluit geldt twaalf uur lang, tot donderdagochtend 07.20 uur.

De politie zegt dat dinsdagavond een agent is mishandeld ,,door een beschonken asielzoeker''. Verder is er een gerucht over het lastigvallen van een meisje op maandagmiddag, maar de politie heeft dat tijdens onderzoek niet bevestigd gekregen.

Burgemeester Kuin: ,,Ik betreur deze situatie. Wij, samen met politie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), hebben begrip voor de gevoelens van de inwoners van de gemeente Pekela. Zoals eerder aangegeven heeft deze problematiek onze volledige aandacht. Wij komen de komende dagen met nadere maatregelen.''