Fred Teeven keert niet terug in Tweede Kamer

ANP Fred Teeven keert niet terug in Tweede Kamer

DEN HAAG - VVD-Kamerlid Fred Teeven keert na de verkiezingen niet terug in Tweede Kamer. Dat heeft hij woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 14-9-2016, 9:32 (Update 14-9-2016, 10:09)

,,Ik heb besloten om me niet meer herkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Ik ben nu elf jaar actief geweest in de landelijke politiek. Ruim zes jaar als Kamerlid en ruim vier jaar als staatssecretaris. Dat was een mooie tijd'', aldus Teeven.

Teeven maakte voordat hij de politiek in ging als officier van justitie naam in de strijd tegen de zware misdaad. In 2002 en 2003 zat hij kort voor Leefbaar Nederland in de Tweede Kamer. Hierna ging hij terug naar het OM, om in 2006 terug te keren naar de Kamer, ditmaal voor de VVD. Van 2010 tot begin 2015 was hij staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Staatssecretaris Teeven trad, net als minister Ivo Opstelten, in 2015 af in de nasleep van een deal die hij jaren eerder als officier van justitie had gesloten met drugshandelaar Cees H. Dat gebeurde toen een eerder onvindbaar 'bonnetje' over het bedrag dat met de deal was gemoeid toch opdook.