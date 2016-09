Rechters verwerpen kritiek ontuchtvonnissen

DEN HAAG - Rechters herkennen zich niet in een kritisch rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Die constateerde woensdag dat rechters in ontuchtzaken te uiteenlopend vonnissen en ,,onvoldoende duidelijk maken hoe ze tot hun straffen komen''. De koepelorganisatie van strafrechters stelt echter dat ,,geen enkele zaak hetzelfde is''.

Door ANP - 14-9-2016, 3:24 (Update 14-9-2016, 8:48)

Volgens Michiel de Ridder, de voorzitter van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS), zijn rechters zich ,,er zeer van bewust dat duidelijkheid van groot belang is voor de acceptatie van een uitspraak''. Het pleidooi van Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer om de straffen meer met elkaar in lijn te brengen, overtuigt hem ook niet. ,,Dat lijkt mij geen goed idee. Juist bij deze gevoelige zaken is het extra belangrijk zorgvuldig naar de feiten te kijken en elke zaak op zichzelf te behandelen'', zo reageerde hij in een verklaring.

Dettmeijer onderzocht 182 vonnissen in ontuchtzaken waarin kinderen het slachtoffer waren. Ze signaleerde dat 43 procent van de veroordeelden in deze zaken niet de gevangenis in hoefde, maar een taakstraf of een voorwaardelijke straf kreeg. Slechts een op de vijf daders kreeg een vrijheidsstraf van meer dan een jaar. De onderzochte zaken draaiden om zedendelicten waarbij door de daders geen geweld of dwang werd uitgeoefend.

De Ridder benadrukt dat in de rechtszaal veel verschillende zaken voorbijkomen. ,,Dit verklaart ook de diversiteit in straffen die worden opgelegd. Ontucht is altijd een verschrikkelijk iets, maar er zit wel een verschil tussen bijvoorbeeld een ongewenste aanraking of jarenlang seksueel misbruik.''