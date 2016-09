Bewoners Poelenburg bespreken overlast

ZAANDAM - Bewoners van de wijk Poelenburg in Zaandam hebben dinsdagavond gesproken met betrokken instanties over de problemen met jongeren in de wijk. Ongeveer vijftig mensen kwamen samen in buurtcentrum De Poelenburcht. Gedurende de hele bijeenkomst stond een politieauto voor de deur en reed er extra politie rond. Het bleef rustig op straat. De groep jongeren om wie het draait was niet aanwezig.

De bewoners, vertegenwoordigers van de gemeente, politie en een sociaal wijkteam spraken onder meer over de mogelijkheid een andere hangplek voor de jongeren te zoeken of scholen in te schakelen bij een mogelijke oplossing, zo meldde (wijk)wethouder Dick Emmer achteraf. Volgens hem zijn inmiddels genomen maatregelen, zoals een samenscholingsverbod, goed ontvangen door de bewoners. ,,De bewoners willen de rust terug in de wijk, maar begrijpen dat er geen blauwdruk voor is om dat van vandaag op morgen te regelen.’’

Volgens de wethouder wordt de groep nu gerichter in kaart gebracht om de aanpak te kunnen bepalen. Volgens hem is dat standaard procedure in dit soort situaties.

De groep veroorzaakt overlast in de wijk, waarbij hun gedragingen worden vastgelegd door vlogger Ismail Ilgün en de beelden op internet worden gezet.