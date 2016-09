Weer onrustig in wijk Poelenburg in Zaandam

ANP Weer onrustig in wijk Poelenburg in Zaandam

ZAANDAM - Het was dinsdagmiddag korte tijd weer onrustig in de wijk Poelenburg in Zaandam. Een groepje jongeren bekogelde er journalisten van Powned en hun auto met eieren. Maandagochtend werden er negen Zaandammers opgepakt in verband met de onrust in deze wijk.

Door ANP - 13-9-2016, 15:47 (Update 13-9-2016, 15:47)

Er stond een groepje van ongeveer 25 jongeren bij wat winkels. Ze werden door de politie in de gaten gehouden. De journalisten deden ter plekke aangifte.

De rust lijkt inmiddels weergekeerd. Zowel de bekogelde journalisten als de meeste jongeren zijn weggegaan.

De wijk Poelenburg kwam recent in het nieuws door klachten over overlast en intimidatie bij een supermarkt door Turks-Nederlandse jongeren. Het personeel zou vanwege de intimidatie bang zijn om de winkel te verlaten en ook klanten hebben er last van. Verder werden agenten intimiderend bejegend. Een 'vlogger' onder de overlastgevers publiceerde video's van de rondhangende groep op YouTube.