ANP Regering: Turkse imams eerst inburgeren

DEN HAAG - Turkse imams (islamitische geestelijken) zouden eerst moeten inburgeren voordat zij met hun werk in Nederland beginnen. Het bevordert de integratie.

Door ANP - 12-9-2016, 19:39 (Update 12-9-2016, 19:39)

Dat stelt het kabinet in reactie op de hoogopgelopen spanningen in de Turkse gemeenschap in Nederland na de mislukte coup in Turkije. Het kabinet gaat mogelijkheden verkennen om afspraken te maken dat imams inburgeren voordat zij hun werkzaamheden oppakken, meldt onder anderen minister Lodewijk Asscher (Integratie) maandag.

Turkse imams die door de Turkse overheidsdienst Diyanet worden uitgezonden hebben vaak een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en samenleving. ,,Ze zijn dan niet voldoende toegerust op wat er in onze samenleving speelt'', aldus het kabinet. Voor nieuwkomers uit Turkije geldt er echter geen inburgeringsplicht door het Europese samenwerkingsverdrag met Turkije.