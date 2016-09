Regering wil halvering gebruik grondstoffen

DEN HAAG - Nederland zou in 2030 de helft minder grondstoffen, zoals mineralen en metalen, moeten gebruiken dan nu door onder meer recycling. In 2050 zouden grondstoffen steeds opnieuw moeten worden gebruikt, waardoor er ook veel minder afval zal zijn.

Door ANP - 12-9-2016, 18:24 (Update 12-9-2016, 18:46)

Deze ambitie uitte minister Henk Kamp (Economische Zaken) maandag in Gemert bij de opening van een fabriek die afval van een champignonkwekerij omzet in compost, brandstof en warmte. Het kabinet wil dat de economie minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Afval moet worden hergebruikt en omgezet in nieuwe grondstoffen en energie. Dit heet een circulaire economie.

,,Dat is niet alleen goed voor ons klimaat, maar levert ook inkomsten en banen op'', aldus Kamp. Nederland is nog sterk afhankelijk van de invoer van grondstoffen. Uit onderzoek blijkt dat de circulaire economie tot 2023 goed is voor 7,3 miljard euro extra per jaar en in totaal 54.000 banen.

Om de omslag mogelijk te maken, is samenwerking met bijvoorbeeld het bedrijfsleven en universiteiten nodig. Woensdag wil het kabinet daar nader op ingaan.