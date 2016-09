Twintig aanhoudingen bij Pegida-demonstratie

DEN HAAG - Er zijn zondagmiddag in totaal twintig mensen aangehouden naar aanleiding van een demonstratie van de anti-islambeweging Pegida in Den Haag. Volgens de politie werd ook de voorman van Pegida, Edwin Wagensveld, aangehouden, omdat hij weigerde een T-shirt met daarop onder meer een hakenkruis uit te trekken of te bedekken. Hij werd eerder deze week om diezelfde reden gearresteerd in Amsterdam.

Door ANP - 11-9-2016, 18:40 (Update 11-9-2016, 18:40)

Wagensveld werd volgens de politie opgepakt met nog vijf andere demonstranten, onder wie een Pegida-aanhanger met een nepbaard en een tulband, met daarop een plastic bom. Hij ging gekleed in een witte djellaba en had een nephoofd in zijn hand.

Er zijn later nog acht mensen aangehouden die een tegendemonstratie hadden georganiseerd. Omdat zij de demonstratie van Pegida dreigden te verstoren, werden zij opgepakt. Ook werden nog zes mensen opgepakt die onaangekondigd een protest tegen Pegida lieten horen. Een van hen klom met een vlag van de Anti-Fascistische Actie (AFA) een lichtmast in.

De anti-islambeweging Pegida demonstreerde zondagmiddag met zo'n zestig man in Den Haag. Er waren naar schatting zo'n honderd politieagenten op de been.