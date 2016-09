'Politie stopt met opvang verwarde personen'

HILVERSUM - De politie gaat vanaf 1 januari niet langer verwarde mensen opvangen en vervoeren die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Dat zegt de korpschef van Amsterdam-Amstelland, Pieter-Jaap Aalbersberg, zondagavond in de uitzending van De Monitor. ,,De politie is er om boeven te vangen, niet om patiënten met handboeien in een auto mee te nemen. Dat moeten we niet willen'', aldus Aalbersberg.

Door ANP - 11-9-2016, 10:44

Het aantal incidenten met verwarde mensen is de afgelopen tijd behoorlijk toegenomen. In 2015 kwamen er ruim 65.000 bij de politie binnen, een stijging van 65% ten opzichte van vijf jaar geleden. Ze worden nu behandeld als 'gewone' verdachten, maar volgens Aalbersberg moet daar verandering in komen. ,,We hebben een repertoire en zo iemand gaat dan in de boeien. Maar dat is niet humaan. Dit is een patiënt en daar moet een hulpverlener iets mee doen en niet de politie.''