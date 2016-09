Marten Fortuyn overleden na ongeluk

AMSTERDAM - Marten Fortuyn, broer van de in 2002 vermoorde politicus Pim Fortuyn, is zaterdagmiddag op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt De Telegraaf. Volgens de krant raakte Fortuyn gewond na een ontsnappingspoging. Hij werd daarna niet gereanimeerd. Fortuyn had eerder aangegeven dat hij dat niet wilde.

Door ANP - 11-9-2016, 7:39 (Update 11-9-2016, 7:39)

Het ging al een tijdje slecht met Marten Fortuyn, laat zijn broer Simon weten tegenover de krant. ,,Vanwege zijn geestelijke gesteldheid zat hij op een gesloten afdeling. Hij had echter nog steeds een enorme drang naar vrijheid, zeker tijdens oplevingen. Die is hem nu fataal geworden'', meldt Simon die spreekt van een ,,triest en droevig einde''.

Fortuyn stond bekend als iemand die fel streed voor de nalatenschap van zijn vermoorde broer. ,,Pim mocht niet voor niets zijn gestorven'', zegt Simon over Martens strijdbaarheid.

Wethouder Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam zegt te zijn geraakt door het nieuws. In 2012 schreef hij het boek 10 Jaar zonder Pim, waar ook Marten aan meewerkte. „Hij liep voorop in de strijd om gerechtigheid”, vertelt Eerdmans die ook met Marten in 2015 de Pim Fortuyn Prijs in het leven riep. ,,Hij heeft al die rechtszaken bijgewoond, hij was in de Kamer om rond debatten zich te laten horen... Marten was erg strijdbaar.''