Kabinet: geen paniek om Uruzgan

DEN HAAG - De opmars van de Taliban in de Afghaanse provincie Uruzgan is nog geen reden voor paniek. Dat heeft minister Jeanine Hennis van Defensie vrijdag gezegd.

Door ANP - 9-9-2016, 11:28 (Update 9-9-2016, 11:28)

,,Wij volgen de ontwikkelingen. Je ziet dat de Afghanen zich herpakken, met Amerikaanse steun vanuit de lucht grijpen ze in'', aldus Hennis. Ze liet weten dat paniek niet nodig is. ,,Dit was voorspeld en het blijft voorlopig nog moeilijk''.

Tussen 2006 en 2010 waren Nederlandse militairen gelegerd in Kamp Holland bij Tarin Kowt, de hoofdstad van Uruzgan die deze week is aangevallen door de Taliban.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken liet weten dat de Nederlandse inzet destijds ,,zeker'' niet voor niets is geweest en dat er toen vooruitgang is geboekt. ,,We hopen dat Uruzgan in handen van de regering blijft. Dat gaan we zien'', aldus Koenders.