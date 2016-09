ANBO: meer voor ouderen met hoge zorgkosten

WOERDEN - Hoewel ook ouderen er volgend jaar gemiddeld op vooruitgaan, vindt belangenorganisatie ANBO dat het kabinet meer moet doen om het inkomen van specifieke groepen senioren ,,weer op peil te brengen''. Vooral voor gepensioneerden met middeninkomens en ouderen die erg hoge zorgkosten hebben, zou het kabinet volgens directeur Liane den Haan meer moeten doen.

Door ANP - 8-9-2016, 22:22 (Update 8-9-2016, 22:22)

Uit 'koopkrachtplaatjes' die RTL Nieuws donderdag naar buiten bracht, blijkt dat 90 procent erop vooruitgaat. Voor werkenden en mensen met een uitkering is het gemiddelde voordeel 1,1 procent. Gepensioneerden gaan er met een plus van 0,7 procent iets minder op vooruit.

Voor de ANBO is wel sprake van ,,een begin''. De organisatie stelt dat PvdA-leider Diederik Samsom dinsdag nog heeft toegezegd dat gepensioneerden met hoge zorgkosten er financieel beter voor komen te staan. ,,Daar houden we hem aan. Het zou vervelend zijn als hij achteraf weer sorry zou moeten zeggen'', stelt De Haan in een verklaring.

In eerste instantie dreigden ouderen er juist op achteruit te gaan. Daarop werden de plannen gewijzigd.