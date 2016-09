Verongelukte Tesla-bestuurder in Baarn reed 155

Foto Caspar Huurdeman Hulpverleners met de handen in het haar bij het wrak van de Tesla.

BAARN - Autofabrikant Tesla meldt dat de 53-jarige bestuurder die woensdag overleed toen hij tegen een boom reed, een snelheid had van 155 kilometer per uur. Op de Hilversumsestraatweg (N415) in Baarn is 80 kilomter per uur toegestaan. De autopilot-functie van de elektrische auto zou bovendien niet gebruikt zijn, blijkt uit onderzoek van Tesla.

Door internetredactie - 8-9-2016, 10:10 (Update 8-9-2016, 11:02)

Hulpdiensten, en dan met name de mensen van de brandweer, hadden woensdag de handen meer dan vol aan de zware crash met de elektrische Tesla Model S.

Grote stukken van zijn Tesla kwamen tientallen meters verderop terecht. Daaronder een deel van het accupakket van de auto. Dat lag op de weg en vatte vlam. De brandweer slaagde er aanvankelijk niet in het vuurtje te blussen, ook niet met poeder. Het zag eruit als een soort vuurwerk, telkens schoten brandende onderdelen van het accupakket weg.

Uiteindelijk werd besloten aarde uit de berm op het vuur te scheppen. Dat werkte wel. ,,Dat wisten we ook, het gaat alleen minder snel’’, zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht.

Tesla liet vanuit Den Bosch versterking aanrukken, om een nog betere inschatting van de situatie te maken. Uiteindelijk kon rond half één pas begonnen worden met het bergen van het stoffelijk overschot van de Hilversummer. Het ongeluk vond al om 6 uur ’s ochtens plaats.

De Amerikaanse autofabrikant laat weten mee te leven met de familie van het slachtoffer. Ook zegt Tesla alle medewerking te verlenen aan de autoriteiten om de feiten rond het ongeval vast te stellen.

Het is het tweede dodelijke ongeluk met een Tesla. Eerder crashte een Teslarijder in Amerika. Hij had wel de automatische piloot aan staan. Het ongeluk gebeurde doordat de auto een witte vrachtwagen niet 'zag' en er vol achterop reed.