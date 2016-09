Warmste 7 september in ruim 100 jaar

ZEIST - Het was in De Bilt in ruim een eeuw niet zo warm op 7 september als dit jaar. Het kwik tikte woensdag in De Bilt de 26,8 graden aan. Alleen in 1911 was het op 7 september nog net iets warmer; 26,9 graden. Dat meldde Weeronline woensdag.

Door ANP - 7-9-2016, 18:26 (Update 7-9-2016, 18:26)

Het meetstation in het Limburgse Arcen noteerde woensdag met 28,1 graden de hoogste temperatuur van het land. In bijna heel Nederland werden zomerse temperaturen behaald, alleen in Den Helder, Berkhout en Vlieland kwam het kwik niet aan de 25 graden.