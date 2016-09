Oud TNO-kantoor gaat studenten huisvesten

DELFT - Het voormalige kantorencomplex van onderzoeksinstituut TNO gaat onderdak bieden aan studenten. In het 9500 vierkante meter grote gebouw pal naast de TU Delft worden 290 één- en tweepersoonswoningen gemaakt, meldde projectontwikkelaar Camelot Real Estate woensdag.

Door ANP - 7-9-2016, 10:35 (Update 7-9-2016, 10:35)

Delft is na Eindhoven, Arnhem, Enschede en Amsterdam de vijfde studentenstad waar een Camelot Campus komt. In totaal worden op die manier 2100 studentenkamers aangeboden. De woningen in Delft moeten voor de start van het volgende collegejaar worden opgeleverd.

Wat een kamer in Camelot Campus Delft gaat kosten is nog niet besloten, maar een volledig ingerichte ,,betaalbare" kamer van maximaal 25 vierkante meter in Eindhoven kost 399 euro per maand. De duurste kamer daar is 900 euro per maand, maar daarvoor krijg je volgens een woordvoerder een loft, die twee keer zo groot is als de gewone kamers, compleet met dakterras.