Turkije: Rutte ongepast in Zomergasten

ANKARA - Turkije vindt de uitspraken van premier Mark Rutte over Turkse Nederlanders in het programma Zomergasten ongepast. Dat staat in een verklaring van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door ANP - 6-9-2016, 19:15 (Update 6-9-2016, 19:15)

Rutte reageerde in Zomergasten op een filmpje waarin demonstrerende Turkse Nederlanders NOS-verslaggever Robert Bas het werken onmogelijk maakten in Rotterdam. Dat gebeurde na de mislukte coup medio juli in Turkije. De verslaggever werd te verstaan gegeven dat hij moest ,,oprotten''.

Rutte reageerde fel. ,,Mijn primaire eerste gevoel is: lazer zelf op. Ga zelf terug naar Turkije. Pleur op'', zei Rutte bij het zien van de beelden.

Turkije vindt de uitspraken ongepast voor een premier. De Turken denken dat de uitspraken misbruikt kunnen worden tegen Turkse Nederlanders. In een tijd dat in Europa de afkeer tegen buitenlanders toeneemt, schaden de uitspraken de gezamenlijke inspanningen om Turkse Nederlanders volledig deel te laten nemen in de maatschappij, aldus de verklaring.