Verdachte zedenzaak Kampen voorgeleid

ANP Verdachte zedenzaak Kampen voorgeleid

KAMPEN - De 33-jarige bewoner van een asielzoekerscentrum (azc) in Dronten die wordt verdacht van aanranding of verkrachting van een zeventienjarig meisje, wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man zou zich zaterdagnacht hebben vergrepen aan het meisje op de Flevoweg in haar woonplaats Kampen.

Door ANP - 6-9-2016, 17:46 (Update 6-9-2016, 17:46)

Een 23-jarige vrouw uit Dronten die zondagavond tegelijkertijd met de verdachte werd aangehouden, blijkt niets met de zaak te maken te hebben en is dinsdag vrijgelaten.

Volgens de politie is er bewust voor gekozen om geen signalement van de verdachte te verspreiden en om, toen hij eenmaal was opgepakt, niet te melden dat hij in een azc zit. Vanwege de privacy van een verdachte noemen we alleen leeftijd, geslacht en woonplaats, aldus de politie in een verklaring. Er was aanvankelijk ook maar een 'matig signalement' beschikbaar.