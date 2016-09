Utrecht breidt uren hulp huishouden flink uit

UTRECHT - Utrechters die recht hebben op hulp bij het huishouden, krijgen vanaf 10 oktober aanzienlijk meer uren steun. De gemeente breidt het standaard aantal uren vanaf die datum uit van 78 uur per jaar naar 105 uur per jaar. Utrecht kan dat makkelijk betalen, want er is in de afgelopen twee jaar veel te veel bezuinigd op de maatschappelijke ondersteuning. Utrecht hield miljoenen over aan de bezuinigingen.

Door ANP - 6-9-2016, 11:30 (Update 6-9-2016, 11:30)

Utrecht moest de strenge regeling voor huishoudelijke hulp wel herzien, want de gemeente kreeg meermalen een tik op de vingers van de rechter. Dinsdag kwamen daar nog eens kritische onderzoeksrapporten bij van twee bureaus (KPMG en HHM) en de gemeentelijke Rekenkamer. ,,Wij herkennen het beeld dat klanten het beleid als onzorgvuldig en onvoldoende hebben ervaren'', schrijft wethouder Kees Diepeveen dinsdag in een brief aan de raad.

Ruim dertig Utrechters maakten bezwaar tegen het inleveren van uren hulp. Zij mogen tot maart 2017 gebruik maken van hun oude aantal uren. Daarna volgt een herbeoordeling, aldus Diepeveen.