Fractie vreest 'tribunaal' tegen Jos van Rey

ROERMOND - De tienkoppige fractie van de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) dreigt komende donderdagavond met opstappen als de dan bijeen geroepen extra raadsvergadering ontaardt in een ,,tribunaal’’ tegen LVR-corifé Jos van Rey. De raad buigt zich dan namelijk over het vonnis van de rechtbank in Rotterdam, die Van Rey onder meer veroordeelde wegens corruptie en lekken uit een vertrouwenscommissie.

Door ANP - 6-9-2016, 10:16 (Update 6-9-2016, 10:16)

Van Rey trad in oktober 2012 af als VVD-wethouder, toen de politie invallen deed in onder meer zijn woning op verdenking van corruptie. Zijn VVD kwam in Roermond in de oppositie terecht. De LVR werd in september 2013 opgericht toen de VVD dreigde Van Rey wegens twijfels aan zijn integriteit uit de partij te zetten. Van de toen elf VVD-raadsleden stapten er zeven over naar de nieuwe partij. Door deze zet kon Van Rey raadslid blijven, zij het niet langer voor de partij, waarvan hij al vijftig jaar lid was.

Na de verkiezingen in 2014 kwam de LVR in de oppositie terecht. De LVR wil donderdag best praten over de gevolgen van het vonnis voor de bestuurscultuur in Roermond. Maar als Van Rey wordt aangevallen, stapt de LVR en bloc op, dreigt vicefractievoorzitter Dirk Franssen.