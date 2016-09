Ontdekkingvan eenmeesterwerk

HEERHUGOWAARD/ROTTERDAM - In een waterschapskantoor in Hoorn hing een schilderij tientallen jaren decoratief te zijn. In 1952 gekocht voor de leuke prijs van 300 gulden. En nu blijkt ’David met het hoofd van Goliath’ een schilderij van de zeventiende-eeuwse meester Guercino. Met een verzekeringswaarde van ’enkele miljoenen’... Bij toeval ontdekt in het depot van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard, dat het kostbare werk voor onbepaalde tijd in bruikleen gaat geven aan museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Door Fred Hoogendoornf.hoogendoorn@hollandmediacombinatie.nl - 5-9-2016, 23:30 (Update 5-9-2016, 23:30)

Het is natuurlijk de droom...