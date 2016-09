Gewonde bij schietpartij in Rotterdam

ROTTERDAM - Bij een schietpartij in Rotterdam is zondagavond een 23-jarige inwoner van die stad gewond geraakt. Hij liep letsel aan een van zijn armen op en is in het ziekenhuis behandeld.

De schietpartij vond plaats in de buurt van de Pleinweg. Omdat de gewonde man zelf ook wordt verdacht van schieten, is hij na behandeling in het ziekenhuis door de politie aangehouden.