Oosterscheldekering dicht voor caravans

DEN HAAG - In verband met de harde wind is de Oosterscheldekering afgesloten voor voertuigen met een caravan of aanhanger. Dat meldde de ANWB zondag. Het verkeer kan omrijden via de Zeelandbrug (N256).

Door ANP - 4-9-2016, 12:39 (Update 4-9-2016, 12:39)