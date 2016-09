Motorrijder uit Hoofddorp omgekomen bij ongeval op N205

VIJFHUIZEN - Een 40-jarige motorrijder uit Hoofddorp is zondagochtend rond half negen om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Vijfhuizen.

Het slachtoffer is met zijn voertuig tegen een bewegwijzeringsbord geklapt langs de Drie Merenweg bij Vijfhuizen. Dit gebeurde ter hoogte van de Schipholweg. De motor schoot na de botsing met het eerste bord nog enkele meters door en kwam tegen een ander bord tot stilstand en vloog in brand.

Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee hebben nog geprobeerd de motorrijder te reanimeren maar de persoon is ter plaatse aan de opgelopen verwondingen overleden. Een traumahelikopter werd ingezet bij de hulpverlening.

De motor is na het ongeval in brand gevlogen. Door een ontploffing raakte ok een passerende vrachtwagen beschadigd.

De weg is langdurig afgesloten geweest. Even voor 12.00 uur werd de weg weer opengesteld.

Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De politie doet hier onderzoek naar. Een politiewoordvoerder liet weten dat informatie over de identiteit van het slachtoffer later vandaag naar buiten gebracht wordt.

