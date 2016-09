Ramkraak in Dwingeloo

DWINGELOO - Een supermarkt in het Drentse Dwingeloo is doelwit geweest van een ramkraak. Iemand ramde rond 3.00 uur de winkel om de pinautomaat te kunnen kraken. Volgens de politie is dat niet gelukt.

Door ANP - 4-9-2016, 5:18 (Update 4-9-2016, 5:18)

Na de kraak zijn de daders er vandoor gegaan. De politie ging in de achtervolging. De vluchtauto kwam tot stilstand op de A28 bij Spier, tussen Hoogeveen en Beilen. Een verdachte werd meteen opgepakt, twee anderen renden weg. Een van hen bleek in een boom in de buurt te zitten. Deze persoon werd opgepakt, de ander is nog spoorloos.

Vanwege politieonderzoek was de snelweg korte tijd dicht.