Afsluitdijk nacht en ochtend dicht voor loop

ZURICH - De Afsluitdijk is zondag van 01.00 tot 12.00 uur afgesloten omdat er dan eenmalig een hardloopwedstrijd op plaatsvindt. Middenin de nacht starten lopers op afstanden die over de hele dijk gaan (32,8 kilometer), de halve (16,4 kilometer) of een kwart van de dijk (8,2 kilometer), die Noord-Holland en Friesland verbindt.

Door ANP - 3-9-2016, 20:12 (Update 3-9-2016, 20:12)

Alle afstanden finishen in Zurich, waar de eerste lopers van de hele afstand rond 07.00 uur worden verwacht. Aan de Afsluitdijk Open doen 7500 mensen mee. Van de opbrengst gaat een deel naar de goede doelen Trombosestichting en Spieren voor Spieren.

Automobilisten worden voorbereid op het ongemak met mededelingen op matrixborden en via lokale media. Wie toch van de ene naar de andere kant van het IJsselmeer wil, moet omrijden via Flevoland.