ANP Vijf mensen onwel in Albert Heijn in Goirle

GOIRLE - In Goirle (Brabant) is zaterdagmiddag een winkel van Albert Heijn ontruimd nadat in de buurt van de broodafdeling een vreemde lucht was geroken. Vijf mensen zijn onwel geworden. Ze zijn aanspreekbaar en worden buiten door ambulancepersoneel nagekeken, meldde een woordvoerster van de brandweer.

Door ANP - 3-9-2016, 16:00 (Update 3-9-2016, 16:00)

De brandweer verricht metingen in de supermarkt aan het Koningsschild.