'Militairen levenslang op patrouille’

ANP 'Militairen levenslang op patrouille’

ROERMOND - De militairen die in Nederlands-Indië hebben gediend zijn een leven lang op patrouille geweest. Dat zei minister Jeanine Hennis van Defensie zaterdag tijdens de herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in Roermond.

Door ANP - 3-9-2016, 14:47 (Update 3-9-2016, 14:47)

Zij keek terug op de strijd die militairen ook hadden toen ze weer in Nederland terugkwamen. ,,De strijd in Nederlands-Indië is onmiskenbaar vormend geweest voor het verdere leven van deze veteranen. Toen zij terugkeerden uit dat verre Indië, brak een verwarrende periode aan. Bij terugkeer was nationale waardering en erkenning ver te zoeken. Eerder een zwijgen, en soms erger’’, aldus Hennis.

,,U heeft enorme inzet getoond. Toen, maar ook daarna. Een leven lang op patrouille. Bepaald geen sinecure. Mede dankzij uw inzet voor erkenning en waardering zijn de afgelopen decennia de fundamenten gelegd voor het huidige veteranenbeleid. En daar zijn de nieuwe generaties veteranen u zeer dankbaar voor.’’