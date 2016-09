Storing internet KPN verholpen

ANP Storing internet KPN verholpen

DEN HAAG - KPN heeft de internetstoring waarmee het bedrijf sinds zaterdag 08.00 uur mee kampte, in de middag verholpen. ,,De storing is opgelost in de systemen van KPN. We zien het internetverkeer ook weer groeien. Ik kan niet uitsluiten dat individuele klanten nog problemen hebben'', meldde een woordvoerder iets na 14.30 uur.

Door ANP - 3-9-2016, 14:20 (Update 3-9-2016, 14:48)