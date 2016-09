Laatste hoop voor klimmers in nood

Menno Boermans

ZERMATT - Voor bergbeklimmers in nood zijn ze vaak de enige hoop: bergredders. Alpinist en verpleegkundige Menno Boermans is een van de weinige Nederlanders die dat beroep koos. Hij komt in actie zodra het op grote hoogte mis gaat. „Een redding is het mooiste wat je kunt meemaken.”

Door Koen Nederhof - 2-9-2016, 7:00 (Update 2-9-2016, 7:00)

„Een mooie reddingsactie dit jaar had plaats in Denali, Alaska. Een 22-jarig meisje uit Californië zat op 4000 meter hoogte en had hersenoedeem, waarbij vocht in het hoofd komt en de druk in de...