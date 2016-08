Oud-agent MIVD wil hogere schadevergoeding

ANP Oud-agent MIVD wil hogere schadevergoeding

DEN HAAG - Defensie is nog niet af van een voormalig agent van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) in Afghanistan. Ibrahim A. neemt geen genoegen met de schadevergoeding van 1,2 miljoen euro die de Haagse rechtbank hem gisteren toekende. In een exclusief gesprek met het AD zegt A. naar Nederland te komen en hoger beroep te overwegen. ,,Mijn schade is veel groter dan het toegekende bedrag.'' Hij claimt een schadebedrag van vijf miljoen euro.

Door ANP - 1-9-2016, 4:27 (Update 1-9-2016, 4:27)

A. had een groot netwerk in Afghanistan, ook in de politiek. In Afghanistan had hij onder meer een bouwbedrijf opgezet. Hij was volop aan het werk voor de inlichtingendienst toen een operatie ineens werd stopgezet. Dat gebeurde toen de MIVD-chef die A. aanstuurde halverwege 2007 werd geschorst en Afghanistan verliet. Zo werd A. plotseling afgesneden. Daardoor liep hij niet alleen groot gevaar, maar raakte hij naar eigen zeggen ook alles kwijt. Hij moest Afghanistan uiteindelijk in 2009 verlaten na bedreigingen.

A. heeft voor de rechter een contract overlegd voor de bouw van tienduizend woningen dat hij misliep. De rechter heeft alleen gekeken naar het aandeel van Defensie, niet naar dat van Buitenlandse Zaken. A. wil in een eventueel hoger beroep dat de rechter alsnog naar de rol van Buitenlandse Zaken kijkt. In het AD zegt hij: ,,Ik heb door getuigenverklaringen genoeg materiaal om de rol van Buitenlandse Zaken te bewijzen en de schade die mij dat opleverde.''