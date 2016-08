Rotterdam gaat asobewoners vanaf januari weren

ANP Rotterdam gaat asobewoners vanaf januari weren

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam gaat op basis van politiegegevens asociale, criminele of geradicaliseerde bewoners weren uit achterstandswijken. Daardoor moet de leefbaarheid in de wijken verbeteren. Wethouders van de gemeenten in de regio Rijnmond bespreken binnenkort of ze het Rotterdamse beleid overnemen. Ook Nijmegen, Den Bosch en enkele andere gemeenten overwegen in een aantal achterstandswijken asociale en criminele bewoners te weren.

Door ANP - 1-9-2016, 4:25 (Update 1-9-2016, 4:25)

De gemeente Rotterdam maakt gebruik van aanpassing van de zogenoemde ,Rotterdamwet' die per 1 januari 2017 wordt aangepast. Minister Blok wil met de aanpassingen gemeenten de mogelijkheid geven om notoir overlastgevende en criminele woningzoekers te weren uit een wijk, straat of complex waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen.

De Rotterdamse gemeenteraad krijgt de keuze of de screening van nieuwe bewoners plaatsvindt op basis van politiegegevens of op basis van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). ,,Met de politie en de corporaties bepalen we in welke straten deze maatregel nodig is voor de leefbaarheid', aldus een gemeentewoordvoerder van Rotterdam in De Volkskrant. Iedereen die zich bij Burgerzaken inschrijft in de geselecteerde straten, wordt gescreend.