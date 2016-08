Laatste bedevaartstreinen naar Lourdes

MAASTRICHT - De pelgrimstreinen naar bedevaartsoord Lourdes vertrekken in september voor de allerlaatste keer vanuit Maastricht. Daarmee komt een einde aan een ruim 95 jaar oude katholieke traditie.

Door ANP - 31-8-2016, 16:55 (Update 31-8-2016, 16:55)

De laatste treinen vertrekken donderdag 1 september en zondag 11 september, beide vanuit Maastricht. De laatste trein keert op 18 september terug.

De twee grote bedevaartorganisaties in Nederland maken voortaan uitsluitend nog gebruik van bus of vliegtuig, laten ze woensdag weten. Een trein inhuren is substantieel duurder dan een reis per vliegtuig of bus organiseren, aldus een woordvoerder van het Huis voor de Pelgrim in Maastricht.

,,We gaan ook niet meer met de postkoets, die werd ook ooit afgeschaft'', aldus de woordvoerder. ,,In dat licht moet je ook deze maatregel zien.''

In september reizen in totaal ruim 1600 pelgrims met beide organisaties vanuit Nederland naar Lourdes.