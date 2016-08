Rechter kijkt weer naar onderzoek seksfilmpje

ANP Rechter kijkt weer naar onderzoek seksfilmpje

BREDA - De rechtbank in Breda beslist woensdag 21 september of het ROC West-Brabant moet meewerken aan het onderzoek naar wie een seksfilmpje van Chantal uit Werkendam op internet heeft gezet. De school weigert hulp bij het doorzoeken van computergegevens, omdat het de privacy niet wil schenden.

Door ANP - 31-8-2016, 12:24 (Update 31-8-2016, 12:24)

Chantal eiste woensdag in een kort geding bij de rechtbank, dat de school toch moet meewerken. Het IP-adres waar vanaf werd gepubliceerd, blijkt na onderzoek in gebruik bij een bedrijf dat ICT-diensten verleent aan scholen in onder meer Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom van ROC West-Brabant.

Een zoektocht bij Facebook in Ierland door twee onafhankelijke deskundigen leidde naar het bewuste IP-adres. Facebook liet de experts zoeken nadat de rechter in juni had bepaald dat dit moest.