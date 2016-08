Nabestaanden MH17 doen beroep op EU

ROTTERDAM - Nabestaanden van MH17-slachtoffers vragen de Europese Unie om hulp bij het loskrijgen van meer informatie over de vliegramp. Ze willen dat EU-buitenlandchef Federica Mogherini druk uitoefent om onder meer ontbrekende radar- en satellietbeelden boven tafel te krijgen.

De nabestaanden schrijven in een brief aan Mogherini dat Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten het tot dusver hebben nagelaten ,,alle relevante gegevens'' vrij te geven. Premier Mark Rutte heeft in hun ogen beperkte ruimte om op te treden, omdat hij het strafrechtelijk onderzoek niet kan doorkruisen.

Families van de slachtoffers hopen dat de EU wel een rol kan spelen bij het verkrijgen van de informatie. Ze benadrukken in de brief dat er in hun ogen een verschil is tussen het doorkruisen van het onderzoek en het zorgen dat alle betrokken landen voldoende meewerken.