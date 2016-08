Kinderpornoverdachte Veenendaal blijft in cel

UTRECHT - De Veenendaalse man die in maart opnieuw is opgepakt met een grote hoeveelheid kinderporno in zijn bezit, blijft vastzitten. Zijn advocaat vroeg dinsdag voor de rechtbank in Utrecht om voorlopige vrijlating, zodat de man met een behandeling zou kunnen beginnen, maar de rechter wees dat af. De Veenendaler blijft in de cel zitten tot aan de behandeling van zijn zaak op 8 november.

Door ANP - 30-8-2016, 13:00 (Update 30-8-2016, 13:00)

De verdachte zat al eerder een straf uit voor kindermisbruik en het bezit van kinderporno. Toen hij op vrije voeten kwam, ging hij weer in Veenendaal wonen. Burgemeester Wouter Kolff wilde de man strenge voorwaarden opleggen, maar daartegen ging de Veenendaler in beroep. Met succes, want volgens de rechter was toezicht van de reclassering en verplichte behandeling voldoende.

,,Maar een paar maanden later had hij alweer een vip-status op kinderpornosites'', aldus het Openbaar Ministerie dinsdag. ,,Hij verzamelt op grove wijze en onttrekt zich aan controlerende instanties.'' De verdachte werd in maart opnieuw gearresteerd. Behandeling was tot nu toe geen succes, vindt het OM.