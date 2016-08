Stroomstoring treft Media Park

HILVERSUM - Op het Media Park in Hilversum is in de nacht van maandag op dinsdag de stroom uitgevallen. De NOS is overgegaan op noodstroom zodat het NOS Journaal en het NOS Radio 1 Journaal gewoon kunnen worden uitgezonden.

Door ANP - 30-8-2016, 6:51 (Update 30-8-2016, 6:51)

Een deel van de gebouwen en studio's zit wel zonder elektriciteit. Daardoor is het onduidelijk of het programma Goedemorgen Nederland van WNL kan worden uitgezonden. Netbeheer Liander meldt op Twitter dat de stroomstoring naar verwachting om 07.30 uur is verholpen.