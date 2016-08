Ook veeteeltin problemen

UTRECHT - Na de varkenshouders en glastuinbouwers staat nu ook de veeteelt onder druk door lage melkprijzen. Hoe rooskleurig is de toekomst van de Nederlandse landbouw nog?

Door onze verslaggever - 30-8-2016, 7:00 (Update 30-8-2016, 7:00)

„We hebben de beste landbouwuniversiteit, vruchtbare rivierdelta, havens, goede binnenlandse markt en we gaan efficiënt met onze dure grond om.” Landbouweconoom Dirk Strijker (Rijksuniversiteit Groningen) legt uit waarom Nederland zo hoog scoort in de internationale landbouwstatistieken. „Die positie kunnen we handhaven, maar dan moet er wel iets gebeuren”, besluit hij, met name doelend op de...