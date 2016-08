De selfie als springplank

Foto ANP/Roos Koole Selfies vergroten de kans op hoofdluis, aldus het RIVM. De meisjes op de foto lopen daarmee een ’verhoogd risico’.

Lichtjes buigen de hoofden naar elkaar toe, de telefoon in de aanslag. Klik. Achteraf blijkt vaak dat je wel meer met elkaar hebt gedeeld dan een fotomoment.

Door Robbert Minkhorst - 30-8-2016, 7:42 (Update 30-8-2016, 7:42)

Hoofdluis, dat is iets voor kleuters. Ieuw. Jou, met je goudblonde pony, je brillcream lok, moeten die beestjes echt niet hebben. No way.

Dus wel. ,,We zijn verbaasd dat hoofdluis zoveel voorkomt op middelbare scholieren’’, zegt onderzoeker Desiree Beaujean van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ,,Je denkt: als je eenmaal van de lagere school af...