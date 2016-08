Dode en gewonden door brand zorgcentrum

KRABBENDIJKE - Een bewoner van een verzorgingshuis in Krabbendijke is zondag om het leven gekomen door een brand. Vier anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Twee van hen zijn lichtgewond, de andere twee zwaarder, meldt een woordvoerster van de Veiligheidsregio.

Door ANP - 28-8-2016, 17:43 (Update 28-8-2016, 18:34)

De brand brak zondag aan het einde van de middag uit in een appartement op de tweede verdieping van het Zeeuwse zorgcentrum. Alle bewoners werden geëvacueerd en opgevangen in het restaurant. Na ongeveer een uur was de brand geblust.

Het zorgcentrum van Zorggroep Ter Weel in Krabbendijke bestaat uit een verzorgingshuis en een verpleeghuis voor ouderen met lichamelijke en psychische problematiek. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.