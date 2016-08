Kuzu: verzoek Rutte begrijpelijk maar naïef

AMSTERDAM - Het is begrijpelijk, maar naïef van premier Mark Rutte om de Turkse president Recep Tayyip Erdogan te vragen te helpen dat Turkse spanningen niet naar ons land komen.

Door ANP - 28-8-2016, 13:33 (Update 28-8-2016, 13:33)

Dat zei Tunahan Kuzu van de beweging DENK zondag in het tv-programma Buitenhof. ,,Mensen dragen een geschiedenis met zich mee, dragen denkbeelden met zich mee, dat nemen ze mee naar Nederland'', aldus Kuzu, zelf van Turkse afkomst. Hij zei ook dat de Turken getraumatiseerd zijn door de recente coup.

Het verzoek is ook 'krom', zei Kuzu verwijzend naar de Armeense kwestie, de massamoorden op Armeniërs in het Ottomaanse Rijk in 1915. ,,Alle Turkse Nederlanders wordt gevraagd een standpunt in te nemen of het wel of geen genocide is. Die problemen mogen wel geïmporteerd worden in Nederland'', zei Kuzu.