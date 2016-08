Steekpartij bij familieruzie in Rotterdam

ROTTERDAM - Een 23-jarige Rotterdammer is zaterdag aangehouden na een steekpartij in de Hugo de Grootstraat. Er was ruzie tussen twee familieleden, twee Rotterdammers van 20 en 23 jaar. De ene wilde in de auto stappen toen de andere hem stak.

Door ANP - 28-8-2016, 0:05 (Update 28-8-2016, 0:05)

De man die zou hebben gestoken, ging er vandoor in de auto van een 76-jarig familielid. Deze Rotterdammer, die probeerde de ruzie op straat te sussen, werd daarbij aangereden en raakte gewond aan zijn been en heup. De twee gewonde Rotterdammers moesten naar het ziekenhuis.

De verdachte was even spoorloos maar kwam later de straat weer inrijden in de auto van de 76-jarige. De politie, die er nog bezig was met onderzoek, hield hem meteen aan.