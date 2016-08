Regionale hittegolf in Limburg

ARCEN - Voor de tweede keer deze zomer is er in Limburg sprake van een hittegolf. Dat zeggen meerdere weerdiensten. Zaterdag liep het kwik bij het meetpunt van de KNMI in Arcen op tot 25 graden, voor de vijfde dag op rij. Drie dagen daarvan werd het zelfs warmer dan 30 graden, waardoor er in Limburg officieel sprake is van een hittegolf.

Door ANP - 27-8-2016, 13:02 (Update 27-8-2016, 13:02)

De verwachting is dat in Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en de Achterhoek in de loop van zaterdagmiddag aan de voorwaarden voor een regionale hittegolf wordt voldaan.

Voor een landelijke hittegolf moet het in De Bilt ook minstens vijf dagen achtereen 25 graden of warmer worden, waarvan er minstens drie tropisch moeten zijn. Als het kwik in De Bilt zaterdag oploopt tot 30 graden, is de landelijke hittegolf een feit.

De hitte gaat plaatselijk gepaard met een toenemende kans op regen- en onweersbuien.