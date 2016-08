'Verstappen zorgt voor files richting Spa'

SPA - Formule 1-coureur Max Verstappen lijkt zaterdag te zorgen voor lange files op de wegen naar het circuit van Spa-Francorchamps. Dat zeggen de verkeersdiensten van ANWB en VID. De deelname van de Nederlandse coureur aan de Grand Prix van België trekt tienduizenden fans uit Nederland die hun kans schoon zien om hun favoriet live in actie te zien. De extra reistijd kan oplopen tot enkele uren.

De files staan volgens de verkeersdiensten al bij de Nederlandse grens. Op de A2 tussen Maastricht en Luik is het erg druk. In verband met wegwerkzaamheden is er op de E25 tussen Eijsden en Luik in beide richtingen maar een rijbaan open. Ook op alle andere doorgaande wegen richting Spa staat het verkeer vast.

Op zaterdag zijn er trainingssessies op het circuit in de Belgische Ardennen. Zondag is de echte formule 1-wedstrijd. De ANWB adviseert om ruim op tijd van huis te vertrekken.