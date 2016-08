Zaterdag code geel wegens hitte en onweer

DE BILT - Het KNMI in de Bilt hanteert zaterdag in heel Nederland code geel wegens de aanhoudende hitte en de kans op enkele stevige onweersbuien.

Door ANP - 26-8-2016, 21:04 (Update 26-8-2016, 21:04)

Dat maakte het weerinstituut vrijdagavond bekend. De code geel is van kracht wegens een aaneengesloten periode van minimaal vier dagen met maximumtemperaturen (ruim) boven de 27 graden. Later op de zaterdag bestaat in het hele land kans op onweer, dat gepaard kan gaan met hagel, zware windstoten en veel neerslag in korte tijd. De grootste kans daarop bestaat tussen 18.00 uur zaterdagavond en 03.00 uur zondagochtend.

Het Nationaal Hitteplan van het RIVM blijft van kracht.