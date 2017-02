Hagedis in veldsla bij hoge uitzondering door controle

WARMENHUIZEN - ,,De kans dat er een diertje in een zak veldsla terecht komt is praktisch nihil, maar helemaal uit te sluiten valt het nooit. De vorige week in Zwaanshoek in een zak ’jonge bladsla met veldsla’ aangetroffen hagedis is door een reeks van toevalligheden door ons controlesysteem geraakt.’’

Door Richard Zut - 7-2-2017, 22:30 (Update 7-2-2017, 22:30)

Commercieel directeur Fedde Jonker van groenteverwerkend bedrijf Koninklijke Vezet uit Warmenhuizen, hofleverancier van de Albert Heijn supermarkten, heeft het in veertien jaar tijd niet eerder meegemaakt dat er een kleine hagedis door de mazen wist te glippen. ,,En we verwerken hier wekelijks anderhalf miljoen zakken veldsla plus talloze andere groente- en fruitpakketten.’’

Koninklijke Vezet betreurt het voorval en heeft de vinder van het twaalf centimeter lange diertje behalve excuses, een cadeaubon en een rondleiding door het bedrijf aangeboden.

Jonker: ,,De veldsla waar het beestje in zat kwam uit Italië. Daar is het nu een stuk frisser dan anders. De kleine hagedis moet in een soort winterslaap zijn geraakt, heeft zich opgerold en is door de kou heel klein gebleven. Daardoor kon het in Italië al ontsnappen aan de veeginstallatie op de oogsttractor. Maar het blijft een stukje natuur, hè? Bewegen deed het beestje ook niet en omdat-ie amper iets weegt bleef het bij onze verwerking ook drijven tussen de veldsla. Anders hadden we ’m er beslist tussenuit uitgeplukt.’’

Bij het bedrijf werkt men ook al aan een ’visionsysteem’ dat alle ongerechtigheden eruit haalt. ,,Die nieuwe machines staan nog niet overal, maar op termijn hopelijk wel.’’