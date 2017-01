Bij Triade is altijd wat te beleven en te doen!

Of het nu gaat om dansen, zingen, muziek maken, toneelspelen, fotograferen, boetseren, tekenen, beeldhouwen of een cursus interieur ontwerpen; de vakkundige en bevlogen docenten inspireren je en helpen je graag verder.

Door Commerciële redactie - 20-1-2017, 1:00 (Update 20-1-2017, 1:00)

Kunst maken en er over leren - in welk vak dan ook – geeft plezier, laat genieten, leert doorzetten en maakt de geest scherp en actief. Redenen te over om mee te doen! Het hele jaar is er een royaal aanbod van jaarcursussen, korte cursussen en workshops. Ook tussentijds instromen is mogelijk.

Triade heeft een brede muziekafdeling, waar bijna op alle muziekinstrumenten les wordt gegeven; van gitaar, kerkorgel tot Vlaamse doedelzak. Een proefles is altijd mogelijk.

Kunst in school

Triade is ook op basisscholen en in het voortgezet onderwijs zeer actief. Samen werken zij aan kunst- en cultuuronderwijs. Dit is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten. Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst daagt leerlingen bovendien uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen.

Triade werkt samen

Triade is er voor iedereen! Daarom werkt zij graag samen met andere culturele instellingen in de gemeente zoals bibliotheken, Theater de Kampanje, de Kunsthal en de diverse musea. In lokale cultuurprojecten zoals de ‘Dag van de Muziek’, ‘Zomerdromen’, ‘Springfair Julianadorp’ en b.v. bij het tot stand komen van de gedichtenbundel van de Stadsdichter (En altijd hier de wind) speelt Triade een actieve rol. Ook muziek- en amateurvereniging zijn in Triade’s huis welkom. Zij maken gebruik van de diverse ruimtes om te repeteren of om een uitvoering te geven. Triade stelt haar ruimtes tevens beschikbaar voor vergaderingen en andere (culturele) bijeenkomsten. Ook heeft zij een expositieruimtes waar het hele jaar door kunstenaars werken tonen.

Ons motto is dan ook: Kunst kleurt jouw leven!

Nieuwsgierig? Kom zaterdag 4 februari van 13.00 – 16.00 uur naar het Winter Open Huis! Iedereen is van harte uitgenodigd. Geniet van de diverse optredens, doe mee met de gratis workshops, maak kennis met alle docenten en laat je informeren. Triade - Middenweg 2 – Den Helder.