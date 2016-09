Geef je startende bedrijf een boost en krijg € 2.000 korting!

Voor wie eraan denkt zijn talenten of vaardigheden om te zetten in werk als zelfstandig onder- nemer, kan gebruik maken van een uniek traject nl.: ‘Ondernemen Werkt’. In een groep van tien tot twaalf mensen ga je 26 weken lang, drie uur per week met elkaar en daarbuiten voor jezelf, aan de slag. Alle aspecten van het zelfstandig ondernemerschap komen aan de orde. We starten in oktober met een nieuwe groep. Interesse?

,,Ondernemen Werkt! is bedoeld voor de professional die voor zichzelf wil beginnen’’, zegt Jacqueline Boots ondernemersadviseur bij Ondernemen Werkt!. ,,We zoeken professionals op hun vakgebied. Je hoeft niet meteen tien jaar werkervaring te hebben, maar je kunt bijvoorbeeld ook als vrijwilliger veel ervaring hebben opgebouwd

in een branche. Het is, zeker voor de provincie Noord-Holland, uniek dat een dergelijk project door gemeenten wordt georganiseerd. Eerdere deel- nemers zijn er hartstikke enthousiast over. Ze beoordeelden Ondernemen Werkt! Met het cijfer 8 1⁄2.’’

GEDEGEN ONDERNEMINGSPLAN

,,Door de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt starten steeds meer mensen als ZZP’er’’, vervolgt ze. ,,Maar bij ondernemen komt veel kijken. Wij ondersteunen starters

of “jonge” ondernemers bij het opstellen van een gedegen onder- nemingsplan. Uit onderzoek blijkt dat goed voorbereide ondernemers

succesvoller zijn dan zij die in het diepe springen.’’

HET TRAJECT

In 26 weken ga je door middel van workshops, trainingen en expertmeet- ings dieper in op de aspecten van het ondernemerschap. Aan bod komen thema’s als acquisitie, netwerken, online-marketing, nanciën, belastin- gen, maar ook zaken als presenteren, onderhandelen, sociale media en timemanagement. Je krijgt een eigen ondernemersadviseur, een professional op het gebied van starterbegeleiding. De kosten voor het gehele traject be- dragen € 2500,-, echter voor inwoners van bovengenoemde gemeenten is de eigen bijdrage € 500,00.

BIJEENKOMSTEN

,,Er zijn wekelijkse groepsbijeenkom- sten van drie uur’’, legt Jacqueline Boots uit. ,,Daarnaast werk je thuis aan je ondernemingsplan. In de bijeenkom- sten komen alle aspecten van startend ondernemerschap aan de orde. De workshops worden gegeven door pro- fessionele trainers. Aan het einde van het traject heb je een ondernemersplan en ben je heel goed voorbereid op het ondernemerschap.’’

GROEPSDYNAMIEK

Een van de sterke punten van het traject Ondernemen Werkt! is dat potentiële ZZP’ers in groepsverband werken. ,,De groepsdynamiek is belangrijk. De deel- nemers hebben steun aan elkaar, ze

helpen elkaar en de ervaring leert dat er ook na het traject contact blijft. Dat is heel prettig, want de meeste ZZP’ers werken in hun eentje.’’

INTERESSE? BEL VOOR EEN INTAKE!

Wil jij wellicht meedoen aan Ondernemen Werkt!? Het tra- ject is open voor alle ondernemers uit Noord-Hol- land Noord. Geïnteresseerden kunnen zich

per e-mail aanmelden via ja@onder- nemenwerkt.nl of Jacqueline Boots 06-26050412.

