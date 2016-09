Tangente van Nomos Glashütte: een moderne design klassieker.

Door Commerciele Redactie - 9-9-2016, 0:00 (Update 9-9-2016, 0:00)

Nomos Glashütte (in 1990 opgericht door Ronald Schwertner) is een horlogemerk dat bekend staat om zijn innovatie en karakteristieke mentaliteit.

Nomos is gevestigd in Glashütte, hèt centrum van de Duitse haute horlogerie. Dit kleine stadje vlakbij Dresden heeft een rijke uurwerkmakers traditie die terug gaat tot 1845. De naam van de stad is een beschermde oorsprongsbenaming (denk aan Champagne) en een horloge mag alleen de naam Glashütte dragen wanneer het voor minimaal de helft in waarde lokaal wordt geproduceerd. Nomos gaat hierin veel verder en wordt voor 95% in Glashütte geproduceerd! Dankzij dit opmerkelijk hoge percentage verdienen de Nomos uurwerken met recht de naam Glashütte op hun wijzerplaten.

Het volledig (ook technisch) onafhankelijke Nomos heeft een wereldwijde reputatie in de fijne uurwerktechniek verworven met in eigen huis geproduceerde uurwerken van een hoge nauwkeurigheid en daarnaast een waslijst aan design onderscheidingen.

Terwijl de uurwerken worden vervaardigd in Glashütte is de Nomos manufactuur designstudio 'Berlinerblau' gevestigd in de creatieve hoofdstad van Duitsland. Dit betekent dat Berlijns beste ontwerpers en de meest ervaren meester horlogemakers in Glashütte samenwerken om Nomos uurwerken te vervaardigen die een blijvende indruk achterlaten. Één van de eerste modellen was de Tangente, het model dat volgend jaar zijn 25-jarig bestaan zal vieren.

Tangente is hèt iconische Nomos horloge: een zelfverzekerd en stijlvol ontwerp dat vriendelijk en minimalistisch is vormgegeven. Volgens velen is het ontwerp net zo representatief voor Nomos als een logo voor een merk. Dit ontwerp heeft talloze prijzen en onderscheidingen in de wacht gesleept voor zowel het design als de hoogwaardige kwaliteit en is in al zijn variaties een voortdurende bestseller sinds het bijna 25 jaar geleden op de markt kwam. In het hart van deze design klassieker tikt consequent het hand-opwind uurwerk Alpha en hierdoor is de Nomos Tangente altijd een stijlvolle en betrouwbare kameraad.

Gemaakt in Glashütte, te koop bij Marc Lange in Alkmaar. Meer informatie www.marclange.nl