Woensdag 7 september: Open dag Yarden Crematorium Schagerkogge

Door Commerciële redactie - 3-9-2016, 0:00 (Update 3-9-2016, 0:00)

Kom op woensdag 7 september in alle rust een kijkje achter de schermen van ons crematorium nemen. Onder begeleiding van een van onze medewerkers krijgt u alles te zien. Daarbij wordt er antwoord gegeven op de vragen die u heeft.

We organiseren deze avond 3 rondleidingen. Iedere rondleiding duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten. De eerste rondleiding start om 18:00 uur, de tweede start om 18:45 uur en de laatste rondleiding begint om 19:30 uur. De toegang is gratis en de rondleiding is geschikt voor alle leeftijden (dus ook voor kinderen).

U kunt zich aanmelden via onze website https://www.yarden.nl

Onderaan de pagina vindt u de agenda met activiteiten die wij organiseren.