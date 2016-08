Zaterdag 3 september gratis proeflessen Zhineng Qigong

Door Commerciële Redactie - 27-8-2016, 0:00 (Update 27-8-2016, 0:00)

Wat is Zhineng Qigong

Zhineng Qigong (spreek uit: tsjiekong) is een bewegingsvorm uit China en wordt gezien als een onderdeel van de Chinese geneeskunde.

Qi betekent (levens)energie en gong betekent werken (discipline). Kort vertaald betekent Qigong: ‘werken met energie’

Zhineng Qigong oefeningen stimuleren de energiestroom in ons lichaam. Een goede, vrije energiestroom is belangrijk voor een energiek en succesvol leven.

Positieve effecten

De oefeningen zijn eenvoudig en worden rustig en soepel uitgevoerd. Omdat je aandacht bij de oefening is, kun je ook je gedachten tot rust brengen. Zhineng Qigong heeft een positieve invloed bij slaapproblemen, nek- en schouderklachten, biedt ondersteuning bij herstel van een burn-out en vermindert klachten bij whiplash.

Zhineng Qigong voor sporters en mensen uit het bedrijfsleven

Als je lichaam en hoofd rustig zijn, kijk je open en helder naar de dingen om je heen. Je hebt ruimte voor creatieve ideeën en je focus verbetert, waardoor je heel bewust keuzes kunt maken.

De oefeningen brengen je in balans en verbetert je concentratie. Waardoor je beter in je sport of op je werkt kunt presteren.

Zit-Chigong

Voor mensen die niet (lang) kunnen staan, worden speciale Zit-Chigong lessen gegeven. Zittend doen we rustig oefeningen voor hoofd, nek, schouders, armen, benen en voeten. Deze lessen zijn geschikt voor mensen die herstellen van een operatie of ongeluk, mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking.

Bij chronische aandoeningen als bijvoorbeeld MS en Parkinson krijg je te maken met spanning, balans verlies, moeilijkheden met lopen en weinig energie. Het doel van Zit-Chigong is bewegen op een ontspannen manier om de energie weer door je lichaam te laten stromen.

Eigen ervaring

Tijdens mijn zoektocht naar een oplossing voor mijn pijnlijke spieren en gewrichten in 2008, kwam ik in aanraking met Zhineng Qigong. Trouw deed ik dagelijks oefeningen en geleidelijk verdwenen mijn klachten. Hiernaast volgde ook een gevoel rust en balans en sta ik nu ook zelfbewuster in het leven.

Zhineng Qigong zit in mijn systeem net als tandenpoetsen. Een ontspannen dagelijks ritueel.

Wil je gratis en vrijblijvend kennismaken met Zhineng Qigong?

Tijdens de open dag op zaterdag 3 september is het mogelijk een proefles te volgen.



12.30 en 14.30 Zhineng Qigong (de proefles duurt ongeveer een half uur)



13.30 en 15.30 Zit-Chigong (de proefles duurt ongeveer 20 minuten)



Chi Schagen, Rita van Slageren

www.chischagen.nl info@chischagen.nl 06 54 798 777